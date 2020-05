APIAC anima a consumir en el comercio local

Así, la asociación ha manifestado que “toca a los consumidores dar ahora ese paso al frente, cuando los desplazamientos ya no sean un problema, para mantener esos servicios que de no existir hubieran hecho el confinamiento un poco más descarnado”. En esta línea, añade que “debemos recordar que son muchos los municipios que una vez perdidos los servicios la recuperación de los mismos es toda una azaña”, por eso pide que “procuremos entre todos que no ocurra”.

APIAC aplaude el papel “imprescindible” que han asumido los comerciantes y servicios en activo “en este tiempo de cuarentena en que las restricciones de movilidad han sido lacerantes para toda la población, sobre todo para los más vulnerables”, ya que “ancianos y personas con problemas de movilidad se han convertido en uno de los colectivos más perjudicados y las circunstancias difíciles que ya de por sí tienen con la normalidad se ven ahora agravadas y aumentada su dependencia si cabe”.

Sin embargo, la solidaridad y la empatía han aflorado y en los pueblos donde no hay tienda que los suministren se han hecho quedadas vecinales y comprar y repartir los encargos entre los vecinos era su misión, como en Biscarrués, Losanglis, Piedramorrera y Riglos. Los comerciantes rápidamente se organizaron para afrontar las nuevas medidas sanitarias de seguridad y poder prestar servicio. “Desde los pequeños establecimientos que abarcan todo tipo de productos como en Bolea, Loarre y Murillo de Gállego, los puestos ambulantes que no han dejado de acudir a la cita para suministrar a algunos municipios, como es caso de Lupiñén, o en Ayerbe, donde los comercios han absorbido una gran cantidad de clientes poco usual en días normales”, se ha asegurado desde APIAC.

La Asociación para la Promoción Integral de Ayerbe y Comarca ha agradecido también el trabajo de otras muchas personas, que “han estado igualmente al cuidado de todos nosotros”. Así, ha citado al personal de ayuntamientos, alguaciles, componentes de la corporación municipal, agentes para la protección de la naturaleza, centros de salud, farmacias,

Guardia Civil, protección civil, servicios de taxi. “Cada uno de ellos ha hecho lo posible para normalizar la ausencia de normalidad”.