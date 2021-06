"En activo" llega a Huesca hasta el 18 de julio

Esta mañana se ha inaugurado la exposición sobre empleo y discapacidad de CADIS Huesca en la céntrica Plaza Navarra de Huesca, donde permanecerá hasta el 18 de julio.

La muestra fotográfica, enmarcada en Huesca más Inclusiva e integrada en un proyecto para la inclusión de las personas con discapacidad cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es uno de los actos conmemorativos del 25º aniversario de CADIS Huesca, en los que colaboran CaixaBank, Fundación “la Caixa”, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca.





“En Activo”llega por fin a las calles de Huesca, y con ella, la muestra fotográfica con la que la Coordinadora de Asociaciones pretende reivindicar el derecho de todas las personas al empleo. Para ello, expone, en diecisiete fotos a gran tamaño diecisiete ejemplos de personas preparadas, motivadas, satisfechas, orgullosas de su trabajo y... con discapacidad. Fotografías que pretenden romper moldes y tabúes en torno a sus capacidades.

Realizadas por la fotógrafa y diseñadora gráfica Beatriz Gimeno, los viandantes de Huesca encontrarán en la exposición que se ha inaugurado hoy perfiles de todo tipo: trabajadores en la Administración, en empresas privadas, en Centros Especiales de Empleo de las entidades de CADIS...

En todas ellas verán personas empoderadas, sabedoras de que realizan un buen trabajo. De que son más que capaces de formar parte activa de la sociedad. Una sociedad avanzada debería medirse según su capacidad de incluir la diversidad, y la inclusión laboral es uno de los aspectos fundamentales.

En estos momentos y más todavía a partir de la crisis provocada por la pandemia, la situación de las personas con discapacidad es aún peor quedel resto de la población dada su vulnerabilidad, escenario que empeora en el caso de las mujeres con discapacidad.

Con “En activo”, CADIS Huesca busca sensibilizar a la sociedad en general y al empresariado en particular sobre la contratación de personas con discapacidad y reivindicar el papel fundamental del empleo como cuestión fundamental en el desarrollo y la participación social de todas las personas, tengan o no discapacidad. Quiere poner el foco en que es imprescindible un esfuerzo coordinado y decidido de la Administración, organizaciones sindicales y empresariales y las entidades vinculadas a la discapacidad para lograr la inclusión laboral. .





Tras las intervenciones, los asistentes a la inauguración, autoridades, intervinientes y público, entre los que se encontraban muchos de los protagonistas de las fotografías, venidos de distintos puntos de la provincia y su autora, Beatriz Gimeno, han tenido la oportunidad de realizar una visita guiada por la exposición.

Iniciativa que la Coordinadora extiende a toda la sociedad, ofreciendo la oportunidad de concertar visitas para grupos, para lo cual las personas interesadas pueden ponerse en contacto con CADIS Huesca a través del correo electrónico, enviado un mail a cadishuesca@cadishuesca.es o bien telefónicamente, llamando al 974 210092.