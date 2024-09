Tertulión azulgrana: sensaciones contrarias entre puntos y juego

La SD Huesca perdió en Anduva un partido en el que volvió a pagar cara una mala primera parte, probablemente la peor de lo que va de temporada, y la reacción posterior no fue suficiente para haber sumado. Segunda derrota consecutiva a domicilio de un equipo que volverá a El Alcoraz por partida doble, pues jugará de manera consecutiva en casa con el Cádiz el viernes 4 de octubre y el Albacete Balompié el domingo 13. Con todo, los de Antonio Hidalgo se mantienen en la zona alta de la tabla con unos números excelentes, cuatro victorias y tres derrotas.

Lo hemos analizado este lunes en nuestro tertulión con Pablo Barrantes, Miguel Barluenga, José Luis Monzó y Sergio Bercero. Tras el encuentro en Miranda de Ebro, Miguel Loureiro habló de su reaparición después de haberse perdido cinco partidos por su lesión en la rodilla. “Me he encontrado bien, sí que es verdad que a nivel físico no puede ser igual a si viniera con continuidad, porque al final han sido cinco semanas, y en un momento en el que la temporada acababa de comenzar. Ha sido como una minipretemporada. Había completado una semana de entrenamientos con el grupo y me he encontrado bien. La forma física irá mejorando, pero espero seguir creciendo”, señaló.

El fin de semana ha dejado la tercera derrota del Bada Huesca, que cayó en su visita al Bidasoa Irún y este viernes acudirá a la cancha del Ademar León. El Lobe Huesca La Magia superó al Clavijo en el último amistoso antes de que comience la Segunda FEB y el CH Jaca se estrenó en la Liga Ibérica con un triunfo en la pista del Huarte de Pamplona.