La SD Huesca vuelve a los entrenamientos y quiere rematar la plantilla

La SD Huesca ha vuelto a los entrenamientos este martes mientras continúa perfilando su plantilla de cara a la temporada 2025-26, marcada por una profunda renovación. En las últimas semanas, el club ha cerrado varias incorporaciones, ha confirmado la lesión de Dani Ojeda, uno de los refuerzos más destacados y que estará fuera unas tres semanas, y ha oficializado la cesión del canterano Ayman Arguigue al CD Teruel. El club busca reforzar todas sus líneas y dar un salto de calidad gracias a un aval económico que permite ganar margen en el límite salarial mientras se cierra la operación de venta del estadio de El Alcoraz.

A la espera de que se oficialicen las llegadas de Gustavo Albarracín y Daniel Luna, la actualidad azulgrana también ha estado marcada en los últimos días por el contratiempo físico de Dani Ojeda. El extremo canario, que llegó como uno de los refuerzos ilusionantes del verano, sufre una lesión muscular en el tríceps sural de la pierna izquierda. El parte médico difundido por el club señala que estará sometido a tratamiento de fisioterapia y trabajo específico en el gimnasio, con un periodo de baja estimado en unas tres semanas.

En el capítulo de salidas, el club ha confirmado la cesión de Ayman Arguigue al CD Teruel. El joven delantero, una de las perlas de la cantera azulgrana, jugará esta temporada en Primera RFEF con el conjunto turolense con el objetivo de acumular minutos y experiencia competitiva. La entidad entiende que este paso es necesario para su progresión antes de dar el salto definitivo al primer equipo oscense. Con todos estos movimientos, la SD Huesca encara el arranque liguero con una plantilla prácticamente nueva, a la espera de que las incorporaciones se adapten al esquema de Sergi Guilló y de que las lesiones respeten a un grupo que busca devolver la ilusión a El Alcoraz.