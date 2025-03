La SD Huesca saborea el final de la dinámica negativa con un gol en el descuento

Remontó el partido y se sobrepuso a la mala racha la SD Huesca, que ganó al Sporting de Gijón por 3-2. Dos goles marcados en el descuento de la primera parte, obras de Soko y Jorge Pulido, y el de la victoria en el descuento del segundo periodo, gracias a Jordi Martín. Los asturianos se habían adelantado a los 21 minutos por medio de Nacho Méndez, con un jugador más porque se había atendido a Valentín de un corte en la cara, y empataron con una diana de Otero tras un discutible penalti de Joaquín. El equipo de Antonio Hidalgo mantiene la quinta plaza y sigue en 'play off'.

Hidalgo se refirió tras el triunfo a que "cada vez cuesta más sumar de tres. Había que cortar la dinámica urgentemente o se podía complicar también el estado de ánimo. Hemos hecho un gran partido y merecido la victoria, hemos estado finos con la pelota y haciendo las suficientes ocasiones de gol". El catalán volvió a sentir "que hay éxtasis y locura y nos manejamos bien. Son tres puntos importantes porque casi todos los rivales han ganado y estoy muy contento, sobre todo por los chavales".

Recordaba que "la derrota con el Levante fue inmerecida y hemos competido ante grandes equipos. Hemos reaccionado al penalti con ocasiones de gol. Variamos con otro mediocentro, Jordi, y nos ha dado la victoria". Respecto al arbitraje y al penalti señalado a Joaquín, Hidalgo indicó que el colegiado había hablado con él y "le he pedido que me lo explicase. Sigo viendo demasiado poco. Convertimos el fútbol en situaciones que son incómodas para ellos y todos debemos ayudar más al árbitro de campo. Si no lo cuidamos, podemos tener cada semana un montón de penaltis".