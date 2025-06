La SD Huesca ya planifica un verano con muchos movimientos

La Sociedad Deportiva Huesca afronta un verano de cambios tras la salida confirmada de su entrenador, Antonio Hidalgo, y algunos jugadores clave al concluir la temporada 2024-25 en LaLiga Hypermotion. Hidalgo anunció su adiós con un balance de 31 victorias, 22 empates y 26 derrotas en liga. Su etapa se destacó por lograr la permanencia en la temporada anterior y pelear por los playoffs de ascenso hasta casi el final de la última campaña, dejando un legado de competitividad y conexión con la afición. Aún no ha definido su próximo destino, que parece ligado al Deportivo de La Coruña.

En cuanto a la plantilla, la SD Huesca afronta unas once bajas confirmadas. Entre los jugadores que no continuarán están Patrick Soko, quien se incorporará al Almería, y Joaquín, que dejará el club tras más de 130 partidos desde 2019. Otros como Hugo Vallejo, Javi Mier y Moi Delgado también finalizan contrato y no seguirán en el equipo. Además, la continuidad de cedidos como Javi Hernández, relevante en el mejor momento de la temporada, depende de las negociaciones con el Espanyol, mientras que Sergi Enrich, aunque interesado en quedarse, presenta trabas por el ajustado límite salarial del club. Rubén Pulido ya se ha comprometido con el Leganés.

El club, bajo la dirección deportiva de Ángel Martín González, trabaja en la reestructuración para la temporada 2025-26. La prioridad es encontrar un nuevo entrenador que mantenga el espíritu competitivo de Hidalgo, mientras se busca reforzar la plantilla con jugadores que aporten hambre y compromiso, adaptándose al modesto presupuesto del Huesca, uno de los más bajos de la categoría. La afición, que despidió a Hidalgo con gran cariño, confía en que el equipo pueda consolidarse en la zona alta de la clasificación, tras una campaña donde logró una racha histórica de 14 partidos invicto.