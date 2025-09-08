La SD Huesca ofrece su peor versión en Ceuta

La SD Huesca sufrió este domingo la primera derrota de la temporada tras realizar un mal partido en Ceuta. Los de Sergi Guilló nunca estuvieron a la altura de los ceutíes, y la más que rigurosa expulsión de Sergi Enrich por un pisotón en el minuto 49 terminó de complicar el panorama. La roja, muy rigurosa. En el 11 se habían adelantado los locales con un tanto de Koné que evidenció las flaquezas defensivas de los oscenses. Arriba no hubo tiros entre palos hasta una gran acción individual de Enol Rodríguez en el 85. Un regalo que duró tres minutos: en el 88, el exazulgrana Obeng marcó el 2-1 y apagó la esperanza.

"Fue un partido donde hemos entrado bien los primeros cinco minutos con control y a partir de ahí nos hemos ido diluyendo", resumió Sergi Guilló. El preparador azulgrana lamentó que su equipo se refugiara demasiado cerca de su portería: "En la primera parte hemos ido muy a menos y lo hemos pagado en una situación de no acosar, de querer encontrarnos cómodos más atrás de lo que nos gusta estar". Ese repliegue facilitó que el Ceuta golpeara pronto por mediación de Koné: "Hoy no ha sido el día, nos han hecho un gol pronto y hemos deseado casi el descanso para corregir", continuó Guilló.

La segunda parte vino marcada por la roja directa a Sergi Enrich. El técnico defendió a su delantero y cuestionó la decisión arbitral: "Me da la sensación en directo de que es una jugada donde Youness llega antes y Sergi va a disputar balón, le pisa y puede parecer aparatosa con la imagen parada. Lo que yo creo es que el VAR tiene que estar para otras cosas, con más relevancia, con más intencionalidad de la que ha habido". Guilló insistió en que con una tarjeta amarilla se podría haber solucionado y añadió que "la sensación que tengo en directo es que para Sergi no es acción de expulsión y tampoco me lo ha parecido".