La SD Huesca ya gana y mira el cierre del mercado de fichajes

El SD Huesca logró su primera victoria de la temporada 2025-26 al imponerse por 0-1 en Mendizorroza al CD Mirandés, gracias a un gol de Sergi Enrich y una decisiva intervención de Dani Jiménez cerca del descuento. El partido fue tenso y con escasas ocasiones, aunque el Huesca aprovechó una transición rápida iniciada por Enrich, con una asistencia de Kortajarena, para desequilibrar el marcador. El rival no tuvo claridad ofensiva, contando apenas con un remate a puerta, lo que deja al equipo altoaragonés en una posición cómoda de cara a consolidarse en estas primeras jornadas. El ambiente en el entorno del equipo es esperanzador. El entrenador Sergi Guilló destacó que el equipo aún está en fase de crecimiento, tras apenas dos meses trabajando juntos, pero confía plenamente en el camino emprendido. También advirtió que jugadores como Dani Ojeda, Jorge Pulido y Óscar Sielva arrastran molestias físicas, aunque cuenta con una plantilla lo suficientemente amplia para hacer rotaciones oportunas. Por su parte, el delantero Sergi Enrich subrayó que el grupo está comprometido con inculcar el “ADN Huesca”: garra, orgullo y la actitud de no rendirse, y resaltó la sintonía entre veteranos y jóvenes con hambre de triunfar. El Huesca continúa atento al mercado para reforzar su plantilla, además de manejar salidas como la ya confirmada cesión de Ayman Arguigue al Teruel. Uno de los refuerzos cerrados es el joven argentino Gustavo Albarracín, de 19 años, procedente del Alavés en calidad de cedido; también se han vinculado nombres como el delantero italiano Luca Moro y el mediapunta Daniel Luna, que también está atado y llegará a préstamo procedente del Mallorca.