El presidente de la SD Huesca Agustín Lasaosa en los estudios de Cope Huesca ha repasado su primer año desde la vuelta a la presidencia

El presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, ha estado este jueves en los estudios de Cope Huesca y ha repasado su primer año desde la vuelta a la presidencia. Un año "convulso" que ha "terminado bien y casi ha acabado mejor". El turbulento verano pasado tuvo "curvas" con la fecha crítica del 6 de agosto pasado y Lasaosa nunca pensó que el Huesca moría. "Unos pocos creíamos que aparecería un santo varón. No tenía dudas en la persona de Jorge Costa y Manuel Ollé es una personalidad histórica para este club", señaló.

Su regreso a la entidad llevó aparejada una vorágine de cambios, con varios consejos de administración, y agradece "el comportamiento de la afición, que ha sido increíble durante todo el año. También porque la pelota ha entrado. No ha sido ninguna sorpresa". Unos meses de la Oikos "que bien he pagado" le ofrecieron el alivio "de la gente que me pedía por la calle que volviese". Pudo regresar antes pero no quiere mirar atrás: queda "el agradecimiento de la ciudad y de la provincia de Huesca".

"No existe" relación en la actualidad con Petón, y "llega un momento en que te llevas un chasco pero no le voy a achacar nada". Se queda con "la época casi juvenil cuando me daba un último pase que solía terminar en gol". Nunca dejo de ir a El Alcoraz, "mi conciencia estaba tranquilísima. En Huesca nos conocemos y sabemos quién mete mano y quién no".

Ahora, de la mano de los grupos Arqa y Costa, "estamos en proceso de profesionalización. Es una empresa en quiebra y una gente la ha venido a reflotar. No es el Huesca familiar de Écija. Esa es la formula. Los empleados no tienen que ser los mejores sino los más adecuados". En ese empeño por volver a la fórmula anterior, Lasaosa espera notas "más positivas, más alegres". Hay fútbol en Huesca "por Costa y Arqa, nos guste su labor más o menos".