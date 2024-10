¿Cuántos partidos se perderá Sielva?

La SD Huesca ya conoce el alcance exacto de la lesión de Óscar Sielva. Padece una lesión muscular en el bíceps femoral, porción distal, sin rotura. Un contratiempo que le hará perderse las próximas jornadas con la perspectiva de que hay por delante un intenso fin de mes y derbi aragonés el 9 de noviembre.

La baja de Sielva es una de las más delicadas que puede afrontar el técnico Antonio Hidalgo puesto que carece de un recambio natural. Ningún otro futbolista representa como aquel el papel de centrocampista defensivo ni tiene su impacto en las acciones a balón parado. En una semana de pruebas para buscar ese sustituto emerge la opción de Javi Mier, que de este modo acompañaría en la línea medular a Kortajarena y Jordi Martín. También se recupera a Javi Pérez tras su lesión, pero es un futbolista difererente. En todo caso, las ausencias de Sielva y el también sancionado Gerard Valentín privarán a la SD Huesca de dos de sus piezas más inspiradas.

Permanece en el aire el concurso de Miguel Loureiro y Dani Jiménez en Ferrol. Ambos se quedaron en el gimnasio y no participaron en el entrenamiento de este jueves en la Base Aragonesa de Fútbol. En ambos casos, por el mismo motivo: precaución. Si se quiere contar con ambos, hay que dosificarles para que no sufran contratiempos que les descarten del todo. El defensa gallego sufrió un pisotón ante el Albacete y el meta, que no jugó, arrastra todavía molestias musculares que le merman al utilizar el tren inferior. Con la idea de que ambos jueguen se les está cuidando al máximo. Hidalgo recuperará a Jorge Pulido una vez cumplido su partido de castigo; a los internacionales Patrick Soko y Ayman Arguigue y a los ya recuperados Joaquín Muñoz y Javi Pérez.