Lunes de balance y futuro en el tertulión de Cope Huesca: ¿ahora qué?

La SD Huesca ya descansa y mira al futuro. Descansan los futbolistas y técnicos tras el cierre de la temporada con el intrascendente 0-0 de este domingo ante el Levante en El Alcoraz, que dejó como notas destacadas los debuts como titulares en liga de Juan Pérez, Carlos Gutiérrez e Iker Gil, y las despedidas de Álvaro Fernández -homenajeado por sus 100 partidos con los azulgranas-, Javi Martínez o Kento Hashimoto, que no sigue a pesar de que le restaba un año de contrato.

Tienen contrato en vigor, aunque habrá que ver si siguen todos, Juan Pérez, Jorge y Rubén Pulido, Vilarrasa, Blasco, Miguel Loureiro, Óscar Sielva, Javi Mier, Kortajarena, Joaquín, Hugo Vallejo, Gerard Valentín. Además, vuelven de cesiones con contrato en vigor Soko, Manu Rico y Diego Aznar. Entre los cedidos, no parece que se vaya a ejecutar la opción de compra por Samuel Obeng al Real Oviedo y sí gustaría más la continuidad de Elady.

Hashimoto se ha despedido en las redes sociales: “Tristemente voy a dejar el equipo esta temporada. Llevo dos años aquí con vosotros y no he podido ayudar el equipo tanto cómo me hubiese gustado. Me siento responsable”.