Anatomía de una SD Huesca irreconocible en Riazor

La SD Huesca vivió una de sus noches más complicadas de la temporada en Riazor, donde cayó con claridad por 4-0 frente al Deportivo de La Coruña. El encuentro, condicionado por goles de errores propios, dejó en evidencia las carencias del conjunto azulgrana frente a un rival que se mostró mucho más sólido y efectivo ante los más de 23.000 aficionados que llenaban el estadio coruñés.

El doblete de Mella antes del descanso dejó prácticamente sentenciado el choque, mientras que en la segunda mitad, pese a los intentos de reacción con los cambios introducidos por Guilló, el Dépor volvió a golpear con un tanto de Zakaria que cerró la goleada. Las escasas llegadas visitantes, como las de Liberto o Kortajarena, apenas inquietaron a los gallegos.

Todo lo ocurrido en el césped de Riazor ha sido objeto de análisis en el programa de deportes de Cope Huesca, donde se ha debatido sobre las claves de la derrota, la necesidad de mejorar en defensa y la importancia de los próximos compromisos en El Alcoraz frente a Granada y Burgos. Una cita radiofónica en la que se escucharán las valoraciones, opiniones y la voz de la afición tras una noche para olvidar.