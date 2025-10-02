El abogado del propietario del Peñas Center confirma una deuda superior a 30.000 euros y descarta deficiencias en la instalación

El futuro del Peñas Center, la instalación deportiva en la que entrenan a diario más de 300 jóvenes de la cantera del Club Baloncesto Peñas, sigue en el aire. El abogado del propietario de la nave, Sergio Atarés, intervino en Deportes COPE Huesca para aclarar la situación tras el comunicado emitido por el club oscense.

Atarés confirmó que la deuda del Peñas asciende a unos 37.000 euros, correspondientes a casi un año de alquiler, pese a haberse producido algunos pagos parciales. El letrado explicó que la resolución judicial del procedimiento de desahucio es firme y que lo único conseguido hasta ahora es una prórroga hasta diciembre para proceder al desalojo de la instalación.

El abogado negó rotundamente que el impago se deba a deficiencias en el pabellón, como ha alegado la directiva del Peñas, y defendió que el propietario ha mostrado paciencia desde 2020, cuando comenzaron los retrasos en los abonos. “No hay goteras que estropeen el parqué ni constancia oficial de deficiencias. Lo único real es la deuda, que sigue creciendo mes a mes”, subrayó Atarés.

De no alcanzarse un acuerdo de última hora, el Peñas Center deberá ser abandonado en diciembre, lo que obligaría al club a reorganizar de urgencia los entrenamientos de su cantera y del primer equipo.

Iñigo Piña, con ganas de que la SD Huesca se desquite en El Alcoraz

La SD Huesca sigue preparando el encuentro del sábado ante el Burgos e Iñigo Piña expresa que "el vestuario está con la rabia de de poder conseguir la victoria este este fin de semana. Este sábado queremos volver a recuperar sensaciones positivas, intentar demostrar que esta es nuestra casa y llevarlos al límite".

"Afianzarte como local te puede marcar la diferencia durante la liga. A la afición le digo que sigan confiando, que nos muestren su apoyo, su aliento hasta el final nos ha ayudado a conseguir victorias", dice Iñigo sobre el factor Alcoraz.

"Hemos sido un Huesca bastante competitivo en todos los aspectos del juego. Se ha visto un Huesca que compite de tú a tú", indica Piña respecto a las claves del inicio de temporada.

Respecto al valor del primer tramo de la temporada, el navarro comenta que "estamos en las primeras jornadas del año, ahora es importante tener sensaciones y competir los partidos para ganar".

"Estoy muy cómodo, desde el primer momento me han tratado genial. Me encuentro bien y sé que puedo dar mucho más todavía", señala el zaguero sobre sus sensaciones personales.