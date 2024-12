Walqa proyecta fomentar la formación en 2025

Fomentar la formación en Walqa es uno de los objetivos del parque tecnológico ubicado en la capital altoaragonesa para 2025. Así lo ha indicado su gerente, Carlos Ortas, que lleva un año al frente del parque.

Ortas ha asegurado que se va a seguir trabajando para fomentar la formación y para que la FP dual permita que haya más gente haciendo prácticas en Walqa. En este sentido, ha informado de que “hay proyectos en los que estamos trabajando y algunos ya se han hecho públicos”, como es el caso de la empresa Petroshore Compliance, que ha comprado una parcela en el parque y que ha sido galardonada como una de las cien primeras 'startups' de España por la Asociación de Parques Tecnológicos y que “una de las cuestiones que quiere desarrollar es la de la Formación Profesional”. También está Podiactiva, que “quiere hacer un grado de Podología”.

El gerente de Walqa entiende que “es el camino que tenemos que seguir para formar talento, es decir, mano de obra cualificada, y que se pueda quedar en Huesca o en Zaragoza”.

Ortas considera que la FP Dual es “fundamental” y ha avanzado que “hemos empezado a tener contactos con los centros de formación que hay en Huesca, aparte de que se va a instalar otro en Walqa privado, para que los chicos puedan desarrollar prácticas en empresas del parque”.

Según su apreciación, Walqa puede ser “un buen escenario formativo”, dado el tejido empresarial con el que cuenta y su actividad diversificada. En los últimos doce meses, han llegado once nuevos proyectos con actividades diversas dentro de las tecnologías de la información y la ingeniería. Además, dos de esas 'startups', que son Petroshore Compliance y Factor Biomasa se encuentran entre las mejores de España y han adquirido una parcela del parque para levantar sus propios edificios, “algo que no ocurría desde hace más de diez años”. Carlos Ortas ha manifestado que “hemos conseguido que haya once proyectos de nuevas empresas instaladas en las oficinas del parque, lo que incrementa en un 25 por ciento el numero de empresas instaladas en las oficinas con respecto al año anterior”.

En este punto, ha hecho alusión a la reciente publicación del plan interés general autonómico de AWS que refleja las partes que se ampliarán para ubicar los centros de datos.

Para el gerente de Walqa, la llegada de empresas o el fomento de la formación es muy importante, pero también lo es la dinamización del parque, acercarlo a la ciudadanía y que sea un punto de encuentro y en este contexto se ha referido a la Sala Conexión, de sala de reuniones, como “la joya de la corona” y ha informado de que ha registrado un 80 por ciento más de usos que el año anterior.