Preocupación en la Federación del Transporte ante una posible huelga

La Federación del Transporte en la provincia de Huesca ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de llevarse a cabo una huelga en el sector a final del año, ya que se vendría a sumar a la situación actual, con una falta de conductores y con las afecciones que ha provocado las intensas lluvias del mes de septiembre en las carreteras y accesos a Francia.

En principio, la huelga está marcada para el 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre y a partir del 23 de diciembre se prevé que sea indefinida.

En estos términos se ha expresado el presidente de la Federación del Transporte de Huesca, Luis Laporta, para quien aunque sin cuantificar, pero “las infraestructuras carreteras en la frontera del Portalet y Somport han dificultado mucho el trabajo de los camioneros”. A pesar de no tener cuantificado el volumen de afección, Laporta ha asegurado que los costes son muy elevados.

Ha explicado que se dispara el coste, porque el tiempo del viaje se incrementa al tener que ir por otro paso fronterizo. “Hay que pasar por otro sitio y a veces supone hacer el doble del camino habitual y a veces más y al final vamos a tener que trasladar el dinero que esto supone a nuestros clientes, porque un recorrido que te costaba realizarlo tres horas ahora cuesta seis, esto es algo que no lo podemos soportar”.

A este problema se va a sumar la previsión de huelga convocado en el transporte de mercancías y viajeros por los sindicatos del sector del transporte que demandan el adelanto de la edad de jubilación. En este punto, el presidente de la federación se ha referido a la falta de conductores y ha dicho que “yo no digo que no sea algo justo y que no tengan razón, pero hay que tener en cuenta que no hay conductores y con esto aún habría neos”.