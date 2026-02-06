Aragón encara el fin de la campaña electoral con Sánchez y Feijóo en Zaragoza

La campaña electoral en Aragón ha llegado a su fin este viernes tras dos semanas de actividad. A partir de las doce de la noche, la suerte estará echada con el inicio de la jornada de reflexión, la antesala de los comicios del domingo 8 de febrero, en los que más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas.

Cierre con los líderes nacionales

Como broche final, los dos principales líderes nacionales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se han desplazado hasta Zaragoza para arropar a sus respectivos candidatos en los mítines de cierre. Estos actos suponen la última oportunidad de los partidos para movilizar al electorado antes del silencio del sábado.

Dispositivo para la jornada de votación

El dispositivo electoral del domingo contará con cerca de 1.000 colegios electorales repartidos por los 731 municipios de la comunidad. Desde primera hora de la mañana se seguirá con atención la apertura de las urnas, las posibles incidencias y la participación de los votantes a lo largo del día.

Seguimiento de la noche electoral

Para la tarde del domingo está previsto un programa especial para seguir el escrutinio en directo. Este se realizará desde la sede de Caja Rural de Aragón, en el coso número 29 de Zaragoza, y arrancará a las 20:00 horas para analizar los resultados de la noche electoral.