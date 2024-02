La Vuelta Ciclista Andalucía arranca en Alcaudete con una etapa contrarreloj

Muchas reuniones, cientos de llamadas de teléfono y muchas decisiones que tomar, finalmente la Vuelta Ciclista a Andalucía echará a andar este viernes con una etapa contrarreloj de 5 kilómetros que se desarrollará en Alcaudete. Aunque la decisión de iniciar la ronda andaluza con una etapa contra el cronómetro ya estaba tomada, durante el día se ha tenido que ir modificando el recorrido para cumplir con todos los trámites legales y que la seguridad de los corredores y equipos esté garantizada.

La primera etapa tendrá un recorrido urbano en subida que ofrecerá una magnífica oportunidad de comprobar el gran nivel de los ciclistas que han acudido a la ronda andaluza. El primer corredor en tomar la salida será el corredor belga del Decathlon AG2R La Mondiale Sander De Pestel (DAT) a las 13 horas y 10 minutos; el último ciclista en salir será el belga del Lotto Dstiny Victor Campenaerts (LTD): medalla de bronce en el mundial contra el crono del 2018, dos veces campeón de Europa de la disciplina, vencedor de la crono de Lucena en 2017 en la ronda andaluza y afincado en la provincia de Málaga.

Los 102 corredores participantes, de los quince equipos que disputan la prueba, irán saliendo de manera escalonada con diferencia de un minuto y no podrán utilizar material específico de contrarreloj. Esta crono servirá para marcar las primeras diferencias entre los favoritos en la clasificación general. Los corredores saldrán en intervalos de 1 minuto.

La organización está ultimando todos los detalles de la segunda y tercera etapa. Aún se desconoce el recorrido final de la segunda etapa. Se conoce que será un circuito urbano en Lucena, pero aún no está decidido la extensión del recorrido. En principio se había planteado una etapa de 100 kilómetros con subida al puerto de primera categoría Nuestra Señora de Araceli, pero finalmente se ha descartado esta opción.

Para la tercera y última etapa, la organización sigue luchando por que se pueda llevar a cabo la que se tenía fijada entre Benahavís y la Línea de 168 kilómetros, aunque tampoco hay confirmación de que va a suceder.

REACCIONES

Los equipos han mostrado su total compresión a la organización de la prueba que es ajena a todos los contratiempos que se están produciendo. Jorge Azanza, director general de Euskatel Esukadi explicaba en el microfono de COPE que: "Hay que agradecer el esfuerzo de la organización. No es fácil recomponer una carrera así. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, no queda otra". Por su parte, Chente García - Acosta, director del Team Movistar se refería en la misma línea: "No es una situación sencilla, están haciendo todo lo posible. Los corredores se lo toman con resignación y estos días hemos planificado otro entrenamiento".

El Director General de la Vuelta a Andalucía,Joaquín Cuevas, está haciendo todo lo posible por dar continuidad a la prueba. "Lo fácil es decir a los que equipos que se monten en el coche y se vayan, que esto se ha acabado... Estamos haciendo un gran esfuerzo para poner en marcha la prueba, aunque sea diferente a la prevista en un principio".