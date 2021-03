No están siendo meses fáciles para Fabiola Martínez. Como ella misma ha confesado, no era la primera vez que la pareja se distanciaba, sin embargo, esta sí parece que ha sido la definitiva: "Han sido muchos los momentos que hemos intentado solventar nuestros problemas. Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos''.