Álvaro Domecq, rejoneador y ganadero: "En época del Rocío no podía ni torear"

La historia del rocierismo en Jerez de la Frontera tiene en él uno de los nombres propios fundamentales. Álvaro Domecq Romero recibió por herencia una devoción que, como la dedicación que ha mantenido mientras ha podido al arte del rejoneo y la que no abandona como jinete o ganadero o productor de vinos, conecta directamente con su apellido. Es rociero por línea familiar, un sentimiento que incrementó en el contacto con la gente de campo de Doñana "a los que ayudaba de joven a buscar el ganado que se llevaban".

"Ellos me enseñaron entonces aquella pequeña ermita" aunque reconoce que "siempre fui amante del Rocío". Y, sin embargo, hay que reconocer que aquellas labores en el Coto, realizadas a caballo, incentivaron de tal modo su espíritu en torno a la romería de Pentecostés que no tardó en tomar las riendas de la hoy en día Real e Insignie Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jerez. Siendo su hermano mayor, se encerró con seis toros en un espectáculo que, a beneficio de la causa, permitieron comprar la casa de la Aldea.

FUNDADOR DE LA REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE

En aquellos años la ciudad estaba en los albores de la creación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre que fundó. Hoy en día, además, es Hijo Predilecto de Jerez de la Frontera y, entre sus galardones y reconocimientos, cuenta con el Caballo de Oro de la Feria del Caballo. Es un hombre de leyenda que, como demuestra en esta entrevista del Especial “Miradas al Rocío” de COPE Andalucía, nunca ha abandonado su proverbial sencillez convirtiéndose en el Rociero Ejemplar que reconoció su Hermandad.

Por ello, cuando se le pregunta por la Virgen, por su ermita y por la Romería no puede evitar emocionarse. "Cuando te pones en un sitio así se viene uno arriba, yo siempre he estado arriba y El Rocío ha sido un bienestar fantástico para mí, para mi familia; hemos vivido mucho". Le han calado siempre tanto estas fechas prerocieras que reconoce que "en época del Rocío no podía ni torear porque donde yo podía estar bien era en El Rocío".

UN HOMBRE SIEMPRE A CABALLO

No te pierdas sus reflexiones sobre el mundo del caballo, al que se ha entregado en cuerpo y alma. "Yo he sido siempre un hombre a caballo y, claro, sin estar a caballo yo casi que no podía estar en El Rocío" afirmando creyendo con firmeza que, a niveles generales, se está cuidando al caballo en la Romería, "además mucho" enfatiza.