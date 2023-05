Santiago Gómez, obispo de Huelva: "La devoción a la Virgen del Rocío está apuntando al núcleo de nuestra fe"

Pese a llegar hace casi 3 años como obispo de la Diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra tan solo ha podido vivir una Romería del Rocío plena, con sus vivencias en los caminos y en la aldea almonteña, por culpa de la pandemia que hemos vivido.

"Es un acto masivo de religiosidad, probablemente, el mayor de España. Desde la presentación de las hermandades filiales a la Hermandad Matriz, que es un momento de mucha alegría y emoción para cada una de las filiales, hasta un momento muy íntimo, religioso o recogido como el rosario de todas las hermandades previo a la salida de la Vírgen. Cuando uno ha visto el Rocío únicamente con el salto de la reja, no se puede pensar que hay un acto de tanta fe como el que se vive en los momentos previos", señala.

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, haciendo el camino de Almonte a la aldea de El Rocío





LA DEVOCIÓN A LA BLANCA PALOMA

La Romería gira y tiene su fin último y único en la devoción y la fe a la Blanca Paloma. "Es el núcleo de nuestra fe", apuntaba el obispo de Huelva que, asegura, cuando hablamos de la Virgen y miramos a la Virgen del Rocío "estamos hablando de lo más característico de nuestra fe como es la reencarnación de Dios que ha entrado en nuestra historia y es evangelizador".

Vivió el traslado de la Virgen desde Almonte hacia la aldea, algo que consideró "penitencial con el calor y ahí no hay juerga, hay sentimiento y sensaciones que vives allá por donde miras."

Mons. Santiago Gómez: “Cuando en las visitas pastorales voy a muchas casas privadas de los enfermos o ancianos es normal ver en su mesa una gran cantidad de estampas.



Te haces una idea de la devoción a sus titulares y cómo penetra la Fe en sus casas.” pic.twitter.com/dxxXdBRS9g — Diócesis de Huelva (@DiocesisHuelva) March 24, 2023





LA POLÉMICA CON LA BURLA DE TV3

Este año se vivió, en plena Semana Santa, un acto desagradable de burla hacia la imagen de la Blanca Paloma a través de la cadena catalana TV3 que el obispo de Huelva no quiere señalar. "No podemos generalizar por un acto concreto de una cadena en concreto aunque, como dije en su momento, la libertad de expresión no puede ofender la fe de los católicos que expresan en su amor y devoción a la Santísima Virgen del Rocío".