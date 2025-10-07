Rafael Almansa analiza la jornada triunfal del Sevilla y el Betis
Rafael Almansa analiza la victoria del Sevilla ante el Barcelona y el triunfo del Betis ante el Espanyol.
00:00
Rafael Almansa
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Nuevo parón para que disputen las selecciones nacionales sus respectivos partidos. Los dos equipos sevillanos llegan con una alegría a este descanso tras las victorias conseguidas en la jornada 8. El Sevilla goleó al Barcelona 4-1 y el Betis ganó al Espanyol 1-2.
Rafael Almansa analiza lo sucedido.
"Colocar la votación del embargo de armas a Israel justo el día que se cumplen dos años de la matanza de Hamás es perverso, inhumano y aberrante"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h