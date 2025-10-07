COPE
Rafael Almansa analiza la jornada triunfal del Sevilla y el Betis

Rafael Almansa analiza la victoria del Sevilla ante el Barcelona y el triunfo del Betis ante el Espanyol.

Rafael Almansa
00:00

Rafael Almansa

Sevilla

1 min lectura

Nuevo parón para que disputen las selecciones nacionales sus respectivos partidos. Los dos equipos sevillanos llegan con una alegría a este descanso tras las victorias conseguidas en la jornada 8. El Sevilla goleó al Barcelona 4-1 y el Betis ganó al Espanyol 1-2. 

Rafael Almansa analiza lo sucedido.

