Poco Betis para mucho Atleti

Los de Pellegrini cayeron presos en el planteamiento de un Simeone que superó a Pellegrini

Giuliano Simeone celebra su gol, en el Betis - Atlético
La visión de Andrés Ocaña sobre la derrota del Betis

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

No fue el día del Betis. Muy mal en defensa, con pocas ideas de medio campo para arriba y con la permanente sensación de estar haciéndole cómodo el partido al Atlético de Madrid. Ni siquiera vamos a detenernos en el árbitro porque fue el propio Manuel Pellegrini el que dejó claro que "no ha tenido incidencia en el resultado". Se le atragantan a los verdiblancos los equipos de 'su liga', contra los que no termina de arrancar.

