Poco Betis para mucho Atleti
Los de Pellegrini cayeron presos en el planteamiento de un Simeone que superó a Pellegrini
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
No fue el día del Betis. Muy mal en defensa, con pocas ideas de medio campo para arriba y con la permanente sensación de estar haciéndole cómodo el partido al Atlético de Madrid. Ni siquiera vamos a detenernos en el árbitro porque fue el propio Manuel Pellegrini el que dejó claro que "no ha tenido incidencia en el resultado". Se le atragantan a los verdiblancos los equipos de 'su liga', contra los que no termina de arrancar.
