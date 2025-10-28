Poco Betis para mucho Atleti

No fue el día del Betis. Muy mal en defensa, con pocas ideas de medio campo para arriba y con la permanente sensación de estar haciéndole cómodo el partido al Atlético de Madrid. Ni siquiera vamos a detenernos en el árbitro porque fue el propio Manuel Pellegrini el que dejó claro que "no ha tenido incidencia en el resultado". Se le atragantan a los verdiblancos los equipos de 'su liga', contra los que no termina de arrancar.