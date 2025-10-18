José Manuel Oliva: "Diez minutos de desconexión y golpe de realidad para el Sevilla"
José Manuel Oliva analiza la derrota del Sevilla ante el Mallorca (1-3).
Ficha del partido
Sevilla FC: Odysseas; Carmona, Marcao, Azpilicueta (Ramón Martínez, min. 4), Suazo; Agoumé, Mendy, Sow (Alexis, min.71); Juanlu (Janozaj, min. 71), Vargas (Ejuke, min. 87) e Isaac (Akor Adams, min. 71).
Mallorca: Leo Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, Mateu Jaume (Mojica, min. 62); Samu Costa, Morlanes (Pablo Torre, min. 80); Llabrés (Mateo Joseph, min. 62), Darder (Mascarell, min. 80), Jan Virgili; y Muriqi (Abdón Prats, min. 90).
Goles: 1-0, min. 16: Vargas. 1-1, min. 67: Muriqi. 1-2, min. 72: Mateo Joseph. 1-3, min. 77: Mateo Joseph.
Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a los locales Suazo (min. 59) y Carmona (min. 80), y al visitante Raíllo (min. 55).
Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 37.008 espectadores.