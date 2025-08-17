COPE
José Manuel Oliva: "Con una defensa tan mala es muy difícil puntuar"

El periodista de Cope Sevilla destaca que el Sevilla fue "tremendamente competitivo"

JOSÉ MANUEL OLIVA ANALIZA LA DERROTA DEL SEVILLA EN BILBAO
00:00

José Manuel Oliva analiza la derrota del Sevilla F.C. en Bilbao

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Arrancaron las retransmisiones de Tiempo de Juego en Cope Más Sevilla y con ellas el tiempo para la opinión y el análisis de los partidos de nuestros equipos. La primera derrota del Sevilla tiene muchos matices y todos ellos los ha repasado José Manuel Oliva en este video tan interesante que os dejamos aquí. 

En breve, también podréis escuchar y descargar el partido al completo narrado por Víctor Fernández.

