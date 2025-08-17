José Manuel Oliva: "Con una defensa tan mala es muy difícil puntuar"
El periodista de Cope Sevilla destaca que el Sevilla fue "tremendamente competitivo"
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Arrancaron las retransmisiones de Tiempo de Juego en Cope Más Sevilla y con ellas el tiempo para la opinión y el análisis de los partidos de nuestros equipos. La primera derrota del Sevilla tiene muchos matices y todos ellos los ha repasado José Manuel Oliva en este video tan interesante que os dejamos aquí.
En breve, también podréis escuchar y descargar el partido al completo narrado por Víctor Fernández.
Temas relacionados
"Que Trump y Putin dejen fuera a Zelenski solo puede ser malo para la Unión Europea y para Ucrania"
Rubén Corral Castellanos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h