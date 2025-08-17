José Manuel Oliva: "Con una defensa tan mala es muy difícil puntuar"

Arrancaron las retransmisiones de Tiempo de Juego en Cope Más Sevilla y con ellas el tiempo para la opinión y el análisis de los partidos de nuestros equipos. La primera derrota del Sevilla tiene muchos matices y todos ellos los ha repasado José Manuel Oliva en este video tan interesante que os dejamos aquí.

En breve, también podréis escuchar y descargar el partido al completo narrado por Víctor Fernández.