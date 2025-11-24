Este Betis no es de Champions
Una victoria en los últimos cinco partidos en liga aleja a los de Pellegrini del sueño de la máxima competición
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
En este video, Andrés Ocaña analiza el revés sufrido por el equipo de Manuel Pellegrini ante un Girona que llegaba en puestos de descenso pero que fue mejor que los verdiblancos. Las decisiones del entrenador bético, tanto antes como durante el partido, se ponen a debate. Lo que está claro es que, con estos números, pelear siquiera la Champions es una quimera.
