Este Betis no es de Champions

En este video, Andrés Ocaña analiza el revés sufrido por el equipo de Manuel Pellegrini ante un Girona que llegaba en puestos de descenso pero que fue mejor que los verdiblancos. Las decisiones del entrenador bético, tanto antes como durante el partido, se ponen a debate. Lo que está claro es que, con estos números, pelear siquiera la Champions es una quimera.