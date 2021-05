Villarreal - Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla jugará en Villarreal con la motivación de mejorar el récord histórico de puntuación (76) y alcanzar el tercer puesto. Una vez descartada la opción de pelear por el título, redondear esos números pasa a ser el único objetivo de un equipo que ha firmado una temporada espléndida. Jordán, baja para el encuentro debido a su inminente paternidad. La novedad es la entrada de Munir, fuera de las últimas listas de convocados. “Haber estado en ese escenario de la pelea por la Liga nos hace sentirnos orgullosos, ahora hay que mejorar la clasificación si podemos”, comentaba Lopetegui.

�� Lista de 23 futbolistas para el #VillarrealSevillaFC ��#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 15, 2021

Público en las gradas

La presencia de público en las gradas será una de las cuestiones noticiosas del partido. Unos 5.000 aficionados podrán acudir, muchos meses después, a ver al Villarreal. "Hay gente que dirá que por qué en algunos estadios sí y otros no. No me molesta, me alegro que vuelva la gente a los estadios. Es la esencia y el corazón. Pese a que nos pille como visitante. Lo prefiero, sin entrar a matizar. Por encima de todo, el gesto que supone la vuelta a algunos estadios. Es bueno para el fútbol y para el país. Ojalá el escenario que vaya normalizando", comentó Lopetegui.

El Sevilla se cruzará con Emery, que prepara otra final de la Europa League. No obstante, el técnico quiere mantener la tensión de sus jugadores porque en la Liga también se está jugando un puesto europeo: “Será un partido importante, atractivo, ante un rival solvente, estructurado a niveles de repetir Champions, con futbolistas cuajados. En ese crecimiento sostenido, muchos años compitiendo por los mismos objetivos, han tenido un plus más. Para el Vilalrreal es un espejo bonito el nivel competitivo del Sevilla".

Horario y dónde ver y escuchar Villarreal - Sevilla

- Hora y día: El Villarreal - Sevilla se disputará este domingo 16 de mayor a las 18.30 horas en el estadio de La Cerámica

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: - Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.