Víctor Ruiz, bético hasta 2023

Llegó sin hacer demasiado ruido y despertando más de una duda en sus primeras actuaciones. Tanto es así, que el central de Esplugues lo tuvo más que complicado para hacerse con un puesto en el once inicial de Pellegrini hasta que las lesiones de Bartra y el bajo rendimiento de Sidnei le abrieron la puerta. Con todo ello, Víctor Ruiz se fue poco a poco labrando un sitio en el equipo y ha sido pieza fundamental en la consecución del puesto europeo, erigiéndose como el defensor más solvente del equipo y destacando por un juego aéreo espectacular en la segunda vuelta de la temporada. El Betis ha encontrado un jefe en su zaga y se lo ha premiado dándole dos años más de contrato, tal y como loo ha anunciado en este comunicado:

'El Real Betis Balompié y el jugador Víctor Ruiz han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del defensa central catalán. De este modo, Víctor Ruiz queda vinculado a la entidad verdiblanca hasta 2023.

Víctor Ruiz llegó a la disciplina bética en agosto de 2020. En la pasada temporada disputó un total de 31 partidos oficiales, 27 en LaLiga y cuatro en la Copa del Rey, anotando dos goles. Sus buenas actuaciones le han erigido en una de las piezas clave en la clasificación del equipo para la disputar la UEFA Europa League la próxima temporada'.

SABALY, CADA VEZ MÁS CERCA

No se para el Betis a la hora de confeccionar su defensa. Cada vez está más cerca la llegada del ex jugador del Girondins de Burdeos Youssouf Sabaly. El lateral podría aceptar en las próximas horas un contrato de tres años con el conjuunto de La Palmera y aterrizaría libre en Heliópolis si es capaz de superar un exhaustivo examen médico que el club le tiene preparado. Hay que recordar que el senegalés estuvo a punto de firmar por el Nápoles de Angelotti en 2018, pero no superó las pruebas, según el conjunto italiano. En 2019 fue operado de su rodilla izquierda y este año ha jugado 33 partidos de Liga.