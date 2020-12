Valencia-Sevilla (0-1): El Sevilla venció y convenció

Llegaba el Sevilla a Mestalla tras un empate doloroso ante el Valladolid con críticas al entrenador. Se ha quitado esa espina el equipo y de una forma notable en un estadio difícil, pese a que el Valencia no sea un equipo fiable esta campaña. Salió mandón el conjunto sevillista, jugando en campo rival, robando muy rápido tras pérdida, pero sin ocasiones claras de gol. Sin embargo, merodeó constantemente el área rival, sin fortuna en el último pase. El equipo local despertó en varias salidas rápidas al ataque, con jugadores como Guedes, Cheryshev o Gaya que tuvieron opciones para marcar, sobre todo un remate final del ruso tras una pérdida de Ocampos en ataque. El comienzo de la segunda mitad fue parecido al final, con un buen remate parado por Bono. Pero tras los primeros minutos y la entrada de En-Nesyri, el Sevilla fue dueño y señor. Aparecieron las ocasiones y, también aparecieron futbolistas poco habituales como Aleix Vidal, que entró por el tocado Navas y le dio profundidad al equipo. Nada miedoso, nada especulativo, no se conformó con el empate y el tanto llegó tras una jugada maravillosa que arrancó Acuña, siguió Rakitic e hiló Jordán con una pase majestuoso al espacio para Suso. El gaditano atacó bien ese espacio, pero al ver que la velocidad no fue su fuerte se sacó una genialidad de la manga, con un recorte en seco perfecto para dejar el balón perfectamente colocado en la frontal del área. Y ahí no perdonó porque su golpeo seco despistó a Domenech, que tampoco estuvo acertado. Después del gol no se metió atrás, como hizo hace unos días ante el Valladolid. El equipo siguió presionando en campo rival, no sufrió ninguna llega de peligro y mantuvo el balón lejos del alcance de la portería sevillista.



Una victoria del Sevilla a domicilio. Ya van seis seguidas fuera de Nervión, que tal y como indica Pedro Martín, es la primera vez en la historia que lo logra el equipo sevillista. Una auténtica barbaridad.

Ficha técnica:

Valencia CF (0): Doménech, Mangala (Manu Vallejo minuto 83), Paulista (Guillem Molina, minuto 17), Diakhaby, Wass, Guedes, Carlos Soler, Cheryshev (Yunus, minuto 68), Gayá (Álex Blanco, minuto 68), Jason y Maxi Gómez.

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas (Aleix Vidal, minuto 68), Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña, Fernando, Jordán (Gudelj, minuto 85), Óscar Rodríguez (Rakitic, minuto 68), Suso (Munir, minuto 85), Ocampos y De Jong (En-Nesyri, minuto 58).

Goles: 0-1, minuto 80: Suso.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Amarillas para Wass, De Jong, Carlos Soler, Guillem Molina y Joan Jordán.