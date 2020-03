Tebas: "Creo que podremos terminar la Liga"

El fútbol ha parado y nadie es capaz de adelantar cómo acabarán las conpeticiones que están en juego. Javier Tebas, presidente de la Liga, atendió a "Tiempo de juego" en la jornada del domingo para mostrar su cara más optimista: "Creo que vamos a poder terminar la competición. Estamos esperando a las decisiones que tome el martes en UEFA”.

"He tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de cien contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro", explicó Tebas.

Sobre el asunto, Luis Rubiales, presidente de la Federación, señaló en la Cope: "Siempre soy optimista por naturaleza y lo afronto con ese optimismo, sabiendo que puede haber un escenario muy complicado. Vamos a dar respuestas pronto. Está la salud, la economía, las competiciones…".

La UEFA empezará a tomar decisiones el próximo martes, fecha en la que se podrá conocer el calendario de actuaciones previsto.