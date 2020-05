¿Sabes a qué jugador le dijo Sampaoli: "Puedes beber, pero te pido que seas el mejor en el campo"?

Estas semanas sin fútbol nos están regalando historias curiosas. Hemos aprovechado para repasar goles inolvidables, partidos históricos y muchos jugadores han descubierto pasajes que quedaron enterrados en el tiempo.

Es el caso del ex sevillista Samir Nasri, que en una entrevista en Instagram, ha contado cómo fue su relación en el club de Nervión con Sampaoli.

"Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo fue una relación de padre e hijo", ha asegurado el francés de ascendencia argelina, quien ha confesado que "¡Me daban escalofríos escuchar los discursos de Samapoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!"

Algunos de las situaciones desveladas por el delantero, han sido sorprendentes, como una en la que asegura que "Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana'. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro".

LAS NAVIDADES FATÍDICAS

Nasri funcionaba en el Sevilla, pero llegaron las fiestas navideñas. El francés aprovechó para irse a una clínica de Los Ángeles a someterse a un tratamiento, un viaje que acabó con una sanción de doping: "Lo que sucedió en Los Ángeles arruinó mi temporada. Era una inyección de vitaminas, legal y tenía una receta médica. La clínica me inyectó mucho más producto de lo esperado. Estaba destruido porque iba a ser sancionado por dos años. No quería jugar más después de eso. Incluso le dije a Sampaoli 'déjame a un lado, es inútil', pero el entrenador siempre quiso que jugara. Estaba perdido, estaba nervioso y enfadado con todo. No lo mostré, pero en el campo el fútbol se acabó para mí. Ya no quería jugar al fútbol, lo pensaba todo el tiempo".

EL MAL RECUERDO DEL LEICESTER

A partir de ahí, ya nada fue igual, con la noche de Leicester como punto clave. "Teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano,... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid", contó Nasri, quien siempre mantuvo la confianza en su fútbol en su etapa en el Manchester City: "Si yo estaba bien de la cabeza daba igual quien viniera, yo era mejor".

