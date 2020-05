La emocionante sorpresa del exfutbolista Andrés Palop que jamás olvidará este joven aficionado

Muchos son los deportistas profesional que, especialmente en estos días de confinamiento, con pequeños gestos, están regalando enormes e inolvidables momentos a muchas personas que, por circunstancias, lo necesitan o lo merecen.

Uno de estos deportistas es el exfutbolista profesional del Sevilla FC, Andrés Palop. El que fuera capitán del conjunto de Nervión envió, hace sólo unos días, este emocionante mensaje a Eduardo, un joven hincha sevillista, que, como el propio guardameta ha indicado en su cuenta oficial de Twitter “no puede ver a su equipo pero lo siente más que nadie cada vez que va al Ramón Sánchez-Pizjuán”.

“Me emociona ver el sentimiento de Eduardo, poder dedicarle unas palabras y hacerle feliz no tiene precio”, ha reconocido Palop, tras comprobar la reacción del joven aficionado.

Sin duda alguna, un gesto, un detalle, que demuestra la grandeza de Andrés Palop, no como deportista, algo que es más que evidente por su palmarés, sino como persona, como ya sabíamos y ahora de nuevo volvemos a comprobar.

