El Sevilla FC recurre al ERTE para paliar la crisis económica provocada por el coronavirus

La suspensión indefinida de LaLiga y de las competiciones europeas ha afectado sustancialmente a la actividad del Sevilla Fútbol Club, por lo que el Consejo de Administración ha decidido presentar un ERTE para intentar paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus. Se ha alcanzado un principio de acuerdo con la primera plantilla y el cuerpo técnico, que se concretará en los próximos días y que comprende una gran rebaja salarial durante este periodo. Además, afecará a 360 trabajadores de la entidad. El club lo ha hecho público en un comunicado que pasamos a detallar:

'Ante la situación actual que atraviesa la sociedad española, a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19, el Sevilla FC se ve obligado a tomar medidas no deseadas, pero necesarias, para afrontar uno de los momentos más complicados en sus 130 años de historia, una situación nunca antes vivida que requiere del esfuerzo, sacrificio y compromiso de todos los miembros de la institución. Como es público y notorio, el confinamiento y la paralización de las actividades deportivas, establecido por el Gobierno al decretar el estado de alarma por motivos de la crisis sanitaria del Covid-19, así como la suspensión indefinida de LaLiga y de las competiciones europeas, ha afectado sustancialmente a la actividad principal del club. Por ello, el Consejo de Administración del Sevilla FC, en un ejercicio de responsabilidad, ha decidido presentar este martes, ante la Autoridad Laboral de Andalucía, un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, para el periodo que perdure el decretado estado de alarma y se vea afectada la actividad propia de este Club.

NO AFECTARÁ A LOS TRABAJADORES QUE PUEDAN REALIZAR TELETRABAJO

El ERTE afectará a un total de 254 de trabajadores de la estructura deportiva y a 106 de la no deportiva de la entidad. Fundamentalmente se solicita la reducción de jornada laboral de una parte de la plantilla de trabajadores, suspendiendo solamente aquellos contratos vinculados directamente a actividades que no se pueden desarrollar -ni siquiera parcialmente- por el confinamiento y las restricciones decretadas por el Gobierno al declarar el estado de alarma. Los trabajadores que pueden desarrollar su labor mediante la modalidad de teletrabajo, no se van a ver afectados por el ERTE presentado.

El Sevilla FC ha informado debidamente a todos los afectados, al igual que a la representación de los trabajadores, poniéndose a su disposición para cualquier aclaración y agradeciendo su generosa comprensión y colaboración.

PLANTILLA, CUERPO TÉCNICO, EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS SEBAJAN EL SUELDO

En relación con los equipos profesionales, el ERTE supondrá una reducción del 70% de la jornada de técnicos y jugadores, tanto de los primeros equipos masculino y femenino, como de jugadores y técnicos de la cantera. Se ha alcanzado un principio de acuerdo con la primera plantilla y su cuerpo técnico, a concretar, que recogerá su participación final en el esfuerzo económico que requiere esta situación

En este sentido, el consejo de administración quiere agradecer a la primera plantilla y al cuerpo técnico la predisposición que ha hecho posible alcanzar un principio de acuerdo de mayor alcance que se concretará en los próximos días. Todo ello, con el fin de cerrar un planteamiento global que recogerá los términos de su participación final en el esfuerzo económico conjunto que requiere esta situación. Este esfuerzo, a su vez, irá de la mano del seguro y firme compromiso personal, de primordial importancia, ante el intenso sacrificio deportivo que exigirá la deseada vuelta a las competición nacional y europea.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración y los principales ejecutivos reducirán de manera voluntaria sus emolumentos, a fin de, entre todos, soportar esta grave situación y contribuir a la viabilidad y sostenibilidad económica de la entidad.

Por otro lado, el Sevilla FC quiere trasladar su más sentido pésame a las familias que han perdido a seres queridos en estas últimas semanas, víctimas del Covid-19, así como aplaudir y resaltar la excepcional labor de los profesionales -sanitarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y resto de trabajadores de la labores esenciales- que están haciendo frente a la pandemia en este crítico momento que atraviesa nuestro país. El agradecimiento de la entidad de Nervión hacia estos profesionales será eterno por siempre. A través de las autoridades públicas, el Sevilla FC seguirá colaborando activamente para aportar su grano de arena con el fin de hacer frente a la pandemia.

El Sevilla Fútbol Club se ve obligado a presentar un ERTE por la suspensión indefinida de LaLiga.

El Consejo agradece a la primera plantilla y cuerpo técnico la predisposición mostrada.

— Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) April 8, 2020

MENSAJE DE ÁNIMO Y DE ESPERANZA

El Sevilla FC ha vivido situaciones muy duras que incluso amenazaron su supervivencia. También ha sufrido momentos luctuosos y trágicos… Sin embargo, pese a los duros reveses recibidos, siempre ha demostrado que puede superar todo lo que se le ponga por delante. El Sevilla FC es un modo de vida en el que rendirse no es una opción, demostrando que con pasión y determinación se pueden superar las más arduas adversidades y conseguir grandes objetivos.

Por eso, desde la entidad se quiere trasladar un mensaje de esperanza de cara al futuro, con el absoluto convencimiento de que el partido que se está disputando ante el Covid-19 se va a ganar con total seguridad gracias a la unión de todos los españoles.

Por último, el Sevilla FC quiere mandar un mensaje de ánimo y fuerza a todos sus abonados y aficionados. Ahora más que nunca, CASTA y CORAJE para ganar esta batalla y mirar hacia el futuro'.