El Sevilla medita sus medidas económicas

La crisis económica que devora a este país ha llegado al fútbol. Son ya varios equipos los que han tomado decisiones para acomodarse a la falta de ingresos. Los dirigentes del Betis acordaron hace unos días con los jugadores la disminución de sus salarios dependiendo de cómo vayan evolucionando los acontecimientos. En este caso, la Liga ha dado un paso más adelante. Tebas recomienda a los clubes a presentar un ERTE “por causa de fuerza mayor” para afrontar la situación provocada por la expansión de la pandemia de la COVID-19. De momento, el Sevilla no ha tomado ninguna decisión al respecto, aunque estudia las diferentes opciones que puede adoptar con el paso de los días.

DIEGO CARLOS ASUME LA SITUACIÓN

Los jugadores del Sevilla empiezan a asumir que podrían llegarles esos ajustes económicos que está poniendo en marcha el fútbol español. Diego Carlos entendería que el club tomase ciertas medidas para paliar la dañina inactividad. "Entendemos la situación, es muy difícil. Estamos preparados para escuchar, para sentarnos con el Sevilla y tomar la mejor decisión", aseguró el central brasileño en una entrevista concedida al portal muchodeporte.

KOUNDÉ: "LO VERÍA NORMAL"

Asimismo, el central francés también asume con responsabilidad los movimientos económicos que pueda tomar el club. “Si no jugamos, lo veo normal. Siempre se decidirá entre los jugadores y el club. Eso sí nos han dicho. No va a ser una cosa que vaya a decidir sólo el club por su parte, vamos a hablarlo. En el equipo seguro que lo vemos todos de la misma manera. El club puede hacerlo, como en cualquier trabajo. Si no trabajas, no te van a pagar o te van a pagar menos salario. Hablo por mí, si se toma esa decisión, la veo correcta”, dijo en el diario Marca. Habrá que esperar a los próximos días a las decisiones que vaya tomando el Sevilla.