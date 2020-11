Sevilla - Krasnodar: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla regresa esta noche a la competición en la que se libera de los fantasmas que le acompañan en la Liga. La Liga de Campeones, a día de hoy, es un refugio para los sevillistas. Un empate en Londres y la victoria ante el Rennes cierran, de momento, un buen inicio en la competición europea. Las dudas que se han levantado en la Liga podrían obligar a Lopetegui a rotar jugadores importantes en el día de hoy. Pero son simples especulaciones, porque el Sevilla no puede permitirse el lujo de sumar otro tropiezo más después de las tres derrotas consecutivas en la Liga. El técnico tiene las bajas de los lesionados Suso, Idrissi y Sergi Gómez.

Murad Musayev, entrenador del Krasnodar ruso, puso por las nubes al Sevilla: "Es uno de los mejores equipos de Europa. Tiene la baja del mediapunta francés Rémy Cabella, quien "no está apto" por lesión. Musayev, sin embargo, ha señalado que los sevillistas tienen "puntos débiles, no muchos, pero no se deben hacer públicos ahora" aunque reiteró que "años atrás también era un equipo muy potente, da gusto verlos jugar desde hace mucho tiempo".

El Krasnodar atraviesa una crisis de resultados que, según su entrenador "está relacionada con las bajas de estos últimos partidos" pero se mostró fatalista al decir que "la vida es así" y ahora pretende que su plantilla "juegue con soltura a pesar de que no está a un nivel óptimo. Pero seguro que los muchachos lo darán todo".

Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla – Krasnodar

- Hora y día: El Sevilla-Krasnodar se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 21.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.