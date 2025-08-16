El Sevilla inscribe a Akor Adams y a... ¡Januzaj!

Almeyda ficha a Adnan Januzaj. Toma ya. El jugador belga ha pasado de ser un fantasma durante la pretemporada a ser una de las novedades en la primera lista de Matías Almeyda de la temporada. El asunto ha sorprendido a todo el mundo, y no es para menos. Después de que el club le abriera la puerta, de nuevo, a buscar una salida y de darlo por perdido, el jugador ha firmado una rebaja de sueldo y ha sido inscrito durante la mañana del sábado. Desde el club se ha filtrado que Almeyda le ha visto cosas que puede exprimir y se lo lleva a Bilbao, después de no darle ni un minuto durante la pretemporada. Qué cosa más extraña. ¿La rebaja de sueldo ha levantado el interés del entrenador? Los que mandan explicarán esta bella historia.

La otra noticia de la mañana ha sido la inscripción de Akor Adams. También el club ha contado que un aval presentado por el presidente y un consejero ha permitido que Adams pueda estar en San Mamés. Del Nido Carrasco se ha visto obligado a hacer este movimiento económico para reducir, de alguna manera, el ridículo tan espantoso que, a día de hoy, es la planificación. Se quedan fuera tres fichajes sin fichas: Odysseas, Suazo y Alfon; una circunstancia que evidencia el trabajo realizado hasta el momento.

En el Sevilla están convencidos de que Badé será vendido la semana que viene (Bayern Leverkusen) y que ese traspaso abrirá las puertas a los no inscritos y a los que aún tienen que llegar. Badé se ha quedado en Sevilla recuperándose de una lesión. Curiosamente, sí ha viajado Juanlu. El canterano lleva todo el verano negociando su salida al Nápoles, pero algo no debe estar claro o las cifras deben guardar alguna trampa, porque Almeyda cuenta con él para el debut liguero.

De esta forma, el Sevilla inicia su nueva aventura, independientemente de lo que haga en San Mamés, con un suspenso absoluto en la gestión. Si la novedad es Januzaj… habrá que esperar si Antonio Cordón puede arreglar esto en el tramo final de agosto. Esperemos unos días para dar la nota final.