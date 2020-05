El Sevilla, que no hará público el resultado de los test de coronavirus, inicia los entrenamientos

Parecía que sería imposible, pero el Sevilla se ha puesto a trabajar en la mañana de hoy viernes. Los primeros jugadores han pasado por la ciudad deportiva para comenzar con los primeros entrenamientos individuales. El protocolo que deben seguir es muy estricto. Entre otras cosas, no pueden coincidir en las instalaciones más de 12 jugadores. La prensa tiene prohibida la entrada, pero los medios del club han facilitado las imágenes de los primeros futbolistas que se han puesto a trabajar: En-Nesyri, Jordán, Sergi Gómez, Nolito, Munir, Escudero y Mena.

LOS TEST NO SE HARÁN PÚBLICOS

El director deportivo del Sevila, Monchi, ya ha anunciado que el club no hará públicos los resultados de los reconocimientos médicos y los test que se le han realizado a los jugadores. No obstante, si el equipo se ha puesto a trabajar esta mañana, todo indica que en la plantilla no han dado ningún positivo. Según ha informado RAC1, se han detectado tres positivos en Primera y dos en Segunda.

Lopetegui y alguno de sus ayudantes han supervisado los entrenamientos. Los técnicos deben usar mascarillas y guantes mientras que no estén en el césped de la ciudad deportiva. El club ha habilitado tres campos de fútbol en los que se van a llevar a cabo los primeros entrenamientos individuales.