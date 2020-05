Rakitic rompe con el Barcelona y mira al Sevilla

Rakitic ha decidido tensar la cuerda en la negociación que mantiene con el Barcelona y apunta descaradamente a su regreso al Sevilla. Según ha informado el diario Sport, el centrocampista ha roto las relaciones cordiales con su actual club. Al croata le queda un año más de contrato y la idea del Barcelona es firmar un buen traspaso que le deje dinero en la bolsa. Encima de la mesa hay ofertas suculentas del Inter y el Tottenham, pero el jugador no las acepta. Lo que le interesa al Barça está muy lejos de lo que él desea.

PRESIONARÁ PARA SALIR

Las relaciones se irán estropeando aún más con el paso de los meses. El Barça no quiere que se marche gratis dentro de un año y el jugador no está dispuesto a aceptar las proposiciones que maneja el club. Así, su intención es presionar. El paso del tiempo le favorece. Sin duda alguna, Monchi se lanzaría de cabeza para atrapar el regreso del centrocampista. De momento, guarda silencio. Esperará a que la presión de Rakitic haga efecto. El Sevilla quiere que vuelva, pero no está dispuesto a pagar un traspaso. El pulso está encima de la mesa. Ahora habrá que ver si el Barcelona aguanta la presión del jugador, que tiene la fuerza en la negociación porque podría dejar pasar el año y lograr la libertad. El Sevilla no se entromete, de momento, y espera noticias.