Sevilla-Cluj (0-0): A octavos entre pitos y pañuelos

Cada uno es libre de afirmar si el fin justifica o no los medios. El Sevilla estará hoy viernes en el sorteo de los octavos de final de la Europa League, pero la afición entendió que la forma de dar este otro paso no fue presentable. La eliminatoria con los rumanos ha dejado abierto un divorcio entre Lopetegui y los sevillistas, que no aceptan que ir al Sánchez Pizjuán empiece a convertirse en un aburrimiento inaguantable.

Lopetegui perseveró en sus miedos. En esas ataduras que empiezan a cansar. Volvió a apostar por jugar con tres centrales y con un centro del campo compuesto por Fernando y Jordán. Sin fútbol en la zona de creación, idear una jugada de ataque era impensable. La primera parte fue un bodrio, otro más. Y acabó con dos intervenciones de Bono, que pusieron en alerta a la grada. Pero como el entrenador del Sevilla cree que lo está haciendo bien, pues nada, mantuvo firme el plan. Con el paso de la segunda mitad, el equipo empezó a dar pasos atrás. Sin jugar a nada. Con Ocampos irreconocible, con Suso muy tocado físicamente y con De Jong en un triste anonimato. Petrescu, zorro viejo, detectó el miedo y lanzó a su equipo. El pánico se apoderó de las gradas hasta que llegó el error esperado de Bono. El Sánchez Pizjuán enmudeció y el VAR lo rescató del desastre. Nadie había visto las manos de Traoré, excepto la televisión. El gol fue anulado. Fue un susto de muerte en el último minuto. El Sevilla aguantó la respiración en lo que quedaba del encuentro y sólo respiró al acabar. La grada estalló con una pitada descomunal y una pañolada irreconocible. Lopetegui se marchó al vestuario extrañado. Quizá no entienda que esta afición ha visto ganar cinco veces esta competición y ahora se rebele ante este fútbol tan mediocre.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (0): Bono; Jesús Navas (En-Nesyri, minuto 75), Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Joan Jordán (Banega, minuto 57), Fernando, Gudelj; Suso (Nolito, minuto 67), Ocampos y De Jong.

CFR Cluj (0): Arlauskis; Manea, Vinicius, Burca (Boli, minuto 28), Camora; Deac, Bordeianu, Djokovic (Rondón, minuto 78), Paun; Omrani (Golofca, minuto 84) y Traoré.

Árbitro: Andris Treimanis, letón. Expulsó por doble cartulina a Bordeianu. Amarillas para Jesús Navas, Deac, Djokovic, Boli, Petrescu, Nolito y En-Nesyri.