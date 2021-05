Sevilla - Alavés: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Se acabó. Al Sevilla que lleva meses y meses de competición sin descanso le quedan dos horas de competición. El objetivo de amarrar el pasaporte para disputar la Champions la temporada que viene se cerró hace algunas semanas. Ante el Alavés queda darle un último barniz de brillo a la temporada que Lopetegui la cierra con buena nota: “A los jugadores les pongo un 10. No me corresponde a mí ponerle nota al equipo, eso debe hacerlo el profesor, que es la afición y los medios de comunicación. De todas formas, queda la última pregunta del examen mañana. Afrontaremos el partido con ganas de hacerlo bien ante un rival que se ha salvado de manera brillante. Con Calleja ha dado un paso adelante, con jugadores de buen nivel y un entrenador que les ha dado una personalidad diferente. Queremos acabar ganándole a un equipo sin presión. El primer objetivo es ser fieles a nuestro estilo. Queremos acabar de la mejor manera posible”. Diego Carlos y Acuña son bajas por sanción. Fernando tiene molestias y parece que no jugará y todo indica que a Navas le dará descanso. Es posible que Vaclik, Escudero y Franco Vázquez, cuyos contratos finalizan este verano, tengan algunos minutos.

El Alavés llega casi de paseo después de lograr la permanencia y con la noticia confirmada de la continuidad de Calleja en el banquillo. A esta película le quedan dos horas para rematar definitivamente una temporada larguísima.

��️ Lopetegui: "El primer objetivo ante el @Alaves es el de ser fieles a nuestra esencia de juego". ⚪️��#SevillaFCAlavés#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 22, 2021

Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla - Alavés

- Hora y día: El Sevilla - Alavés se disputará este domingo 23 de mayor a las 21.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: - Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.