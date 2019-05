Setién tiene las horas contadas en el Betis. La segunda parte de la temporada ha sido un fracaso. No hay más que mirar la actual clasificación. Por eso, se da por hecho que Quique Setién dejará de ser entrenador a final de temporada. Ángel Haro intuyó que la decisión está tomada, pero en la puerta de la caseta de Feria donde el equipo almorzó alargó el plazo de toma de decisiones: "Cuando falla algo, hay que analizar de forma crítica. Hay que mirar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Se dejará para final de temporada todo balance, no sólo en la parcela deportiva, sino en todas las áreas del club. ¿Asegurar a Quique Setién la próxima temporada? Haremos balance, nos sentaremos las dos partes, valoraremos y a partir de ahí se tomará un decisión. Cuando no se gana entiendo que la cabeza visible sea el entrenador. Pero hay que tener la cabeza fría y buscar culpables. Como ya digo, cuando finalice la temporada nos sentaremos, haremos la valoración necesaria de toda la situación y se tomará la decisión que haya que tomarse. ¿Si para mí es el entrenador ideal? Es una persona honesta, que está realizando un buen trabajo y cuando llegue el momento hablaremos".

Por otro lado, Haro también hizo un balance de una temporada que ha terminado de manera decepcionante: "Si el zoom se pone en la primera parte de la temporada hay muchísimas cosas a las que agarrarse, si se pone en el final, evidentemente las sensaciones son negativas, los resultados no han acompañado. La primera parte de la temporada era muy ilusionante, teníamos muchas expectativas puestas en las tres competiciones que teníamos. A partir de la eliminación ante el Stade Rennais, el equipo quedó tocado anímicamente, bajó y hemos tenido un final de temporada decepcionante".

Aunque para el presidente, como suele ser habitual, el tropiezo deportivo nunca es determinante: "Para crecer de manera razonable hay que invertir lo mismo que se ingresa. De estar en Europa a no estarlo hay una diferencia de unos 15-20 millones de euros, que no es una cantidad importante en los presupuestos que nos movemos. Tampoco es un drama. Estar en Europa es importante por estar, porque los jugadores se revaloricen..."

Aquí puede escuchar las declaraciones del presidente Ángel Haro