Rubi: "Me voy enamorado de Sevilla y del Real Betis"

Rubi, el ex técnico del Real Betis, quiso aprovechar el domingo para despedirse cariñosamente de sus jugadores y de los miembros de la directiva del club. Tras este acto protocolario, el catalán ha decidido no comparecer este lunes ante los medios de comunicación y sí decir adiós a los aficionados mediante una carta que la propia entidad ha colgado en sus redes sociales. Joan Francesc Ferrer asegura en ella que "quiero ser agradecido con el club por todo este tiempo de convivencia, con todos sus empleados, enormes profesionales, con los jugadores, cuyo esfuerzo y dedicación diaria no nos ha traído la mejor recompensa, o con los medios de comunicación, por el respeto demostrado. pero sobre todo, me llevo en el recuerdo el desinteresado cariño de la afición. A ellos, especialmente, eterna gratitud. Nuestros seguidores han conseguido facilitar nuestra adaptación logrando hacernos sentir como un o más, como si llevásemos toda la vida en esta casa. Ellos nos han empapado de la cultura y de la historia verdiblanca", señala.

Además, es de la opinión de que "aún con todo, hemos tenido el privilegio de vivir algunos momentos muy bonitos e incluso históricos como el hat-trick de Joaquín al Athletic Club en tan solo veinte minutos o la victoria al líder Real Madrid. de las cosas más mágicas que nos llevamos son los momentos y vivencias en el Benito Villamarín. A un servidor aún se le pone la piel de gallina al recordarlos, como el sonido del himno, los cánticos variados de la afición o como ruge el graderío cuando el Real Betis ataca o marca un gol". Aquí puedes ver la carta al completo:

��✉��



Rubi se despide con estas sentidas líneas del #RealBetis Balompié.



Mucha suerte en tus próximos retos, míster. pic.twitter.com/1pZQ2PPz1B — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) June 22, 2020

VARIOS JUGADORES SE DESPIDEN PÚBLICAMENTE DEL MÍSTER

Bartra, Borja Iglesias, Emerson o el mismísimo Joaquín han querido tener el detalle de decir adiós a Rubi expresando respeto y afecto a través de las redes sociales. Hay que señalar que desde el principio le ha costado mucho a Rubi hacerse con el vestuarios, pero parece haber dejado una impronta personal importante entre sus pupilos.