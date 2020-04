Rubi sobre el Betis: "A lo mejor hay un equipo que hace 15 puntos de 12 cuando volvamos"

En una semana en la que los máximos mandatarios del Real Betis y los capitanes de la entidad han dado la cara desde el confinamiento para explicar las noticias económicas que se han derivado desde el club, era lógico que también el entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi se dejara ver en los medios oficiales. Dentro de sus muchas aportaciones destacan sus palabras sobre los aspectos deportivos del equipo: "Se me ocurren algunos: primero va a haber una erosión importante con el tema de los salarios. En el Betis no va a pasar esto como tú bien dices. Habrá situaciones de jugadores que a lo mejor en estos 15 días van a llegar más justos porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Siempre hay jugadores que llevan más al límite su preparación y otros que se dejan un poquito más. Quiero ser optimista, a lo mejor en tres semanas hay un equipo que hace de 15 puntos hace 12 y aparecen en zonas que nadie esperaba. A nivel puro y duro de resultado no estamos para nada satisfechos y creo que nadie lo está y es evidente, es decir, el Betis tiene 33 puntos en 27 jornadas y creo que dos motivos hacen que no tenga el Betis más puntos a día de hoy. Uno nuestro mal hacer sobre todo y luego creo que también coincidimos todos de que la situación no es justa para lo que se ha visto en los terrenos de juego. Si tuviéramos esos cuatro o cinco puntos más estaremos hablando de un escenario mucho más optimista, más cerquita de esos puestos que tenemos que estar y lo que creo que todo el mundo coincide es que no se habla de que el Betis ha sumado puntos por fortuna sino que no ha sumado en muchos partidos porque le ha faltado algo" explicaba. La entrevista completa puedes escucharla aquí.

LÓPEZ CATALÁN: "ESTAMOS TRABAJANDO MÁS QUE NINGÚN AÑO"

Por otra parte, el vicepresidente verdiblanco y máximo responsable a nivel deportivo, José Miguel López Catalán, ha mantenido una interesante charla con los compañeros de ElDesmarque. En ella ha destacado el ritmo frenético de trabajo en el que vive instalada la entidad a pesar del parón liguero: "El trabajo se está realizando de forma muy intensa y vamos a estar preparados para afrontar el mercado sea cuando sea, ya sea en agosto o septiembre", ha advertido López Catalán, consciente de la incertidumbre con la que se mueve el fútbol con una temporada que aún no se sabe cuándo acabará.

Además, ha dejado claro que "este año estamos trabajando mucho, diría que más que ningún año, con el scouting, informes y controlar el mercado. Estamos en momento de mes de abril, en el que se han hecho miles de informes de jugadores. La secretaría técnica y todo el equipo tienen establecido en cada posición listas largas y cortas de jugadores", ha explicado.

López Catalán ha seguido detallando esta cuestión. "Con los agentes hemos establecido contactos y también han ofrecido jugadores. Estamos en un momento que las tomas de decisiones darán frutos en el futuro cuando esté más estable la situación. Todos estamos preocupados por la situación y la salud, pero dentro de nuestra responsabilidad es estar preparados para la vuelta a la competición y crear mejor plantilla posible".