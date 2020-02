(Real betis- F.C. Barcelona) 2-3: Sin fuelle y apaleado

El Betis está a punto de ponerse las chanclas. La derrota ante el Barcelona deja al equipo de Rubi al borde de quedarse sin objetivo con 3 meses de competición todavía por delante. Los de Rubi plantearon un partido de tú a tú a un Setién que se vio superado en la primera mitad por un equipo que quería ganar y creía en que podía hacerlo. Por dos veces se adelantaron los béticos en el marcador con un Fekir extraordinario al provocar el penalti del primer gol y al anotar el segundo de un disparo demoledor. El problema es que para ganar hay que ser más sólido, más equipo, tener más mala leche, y el Betis es una madre. A los errores defensivos inexplicables del primer gol del Barça con una pelota colgada a la espalda de la defensa y una falta lejana y centradita con el tiempo ya cumplido en el descanso, añádanle la sinfonía de vergonzosas decisiones tomadas por el colegiado del encuentro, Sánchez Martínjez, que dejó sin amonestar a Sergio Busquets en los primeros 45 minutos y que tuvo la desfachatez o poca vergüenza de no expulsar por doble amarilla a Sergi Roberto cuando casi le arranca la pierna a Aleñá cuando ya estaba sancionado. Una decisión que pudo marcar el rumbo del partido.

Eso sí, los errores del trencilla no deben eclipsar el bajón de los verdiblancos en la reanudación. El entrenador no se daba cuenta de que Carvalho y Guido no estaban para sostener el mediocampo ante un Barcelona que crecía y se comían a los locales Antes del gol, Messi pudo adelantar a los suyos hasta en 3 ocasiones, pero sus errores metieron al Betis en el partido. a pesar de ello, ni los cambios hicieron reaccionar a un triste equipo de Rubi que de disipaba como la niebla. Un horror. Quiten la primera parte de Fekir, que fue maravillosa, y analicen el desacierto de Borja, los errores de Guido, el estado de forma de Carvalho, el partido de los centrales, la falta de ambición de los de arriba y tendrán una imagen clara de lo que es el Betis. Siempre hay una razón ajena al equipo para no ganar según los dirigentes, pero la realidad es que casi nunca se gana. Europa a 9 puntos y a largar de los árbitros. Así le va al Betis.

Ficha técnica:

Real Betis (2): Joel Robles, Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno, William Carvalho (Joaquín, minuto 69), Guido Rodríguez (Tello, minuto 86), Aleñà, Canales, Fekir y Borja Iglesias (Loren, minuto 61).

FC Barcelona (3): Ter Stegen, Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo (Jordi Alba, minuto 57), Busquets, De Jong, Arturo Vidal (Arthur, minuto 57), Sergi Roberto, Leo Messi y Griezmann (Rakitic, minuto 89).

Goles: 1-0, minuto 6: Canales, de penalti. 1-1, minuto 9: De Jong. 2-1, minuto 26: Fekir. 2-2, minuto 45+: Busquets. 2-3, minuto 72: Lenglet.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Expulsó por doble amarilla a Fekir y a Lenglet. Amarillas para Sergi Roberto, Emerson, Mandi, Rubi, Busquets y Joaquín.