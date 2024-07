Primeros entrenamientos y las incógnitas de García Pimienta: Rafa Mir y En-Nesyri

El Sevilla FC ha completado este fin de semana la primera sesión de trabajo tras pasar los reconocimientos médicos, tanto sábado como domingo. Se estrenaba García Pimienta, quien ha convocado para este mismo lunes una doble sesión de entrenamiento, tanto por la mañana como por la tarde. Sin embargo, aún son muchos los interrogantes sobre la plantilla que finalmente dirigirá el técnico catalán.

Sobre el césped estuvo Rafa Mir, jugador con el que el Sevilla FC no cuenta y que su cesión al Valencia CF se vio entorpecida la semana pasada porque su agente pidió el 10% del valor de su compra que son 5M, en caso de que el equipo ché quisiera hacerse con sus derechos. Algo que el Sevilla FC no aceptó.

El Valencia CF, este fin de semana, ha presionado para cerrar el acuerdo en un par de días, pues de no ser así no dudará en buscar otro delantero. Esto al Sevilla FC no le beneficia en absoluto y que haría que Rafa se comiese una temporada en la grada. Por ello, la salida del murciano puede estar más cerca que nunca, ya que sería incongruente por ambas partes dar por perdida esta oportunidad. Mir quiere irse y el Sevilla FC se desprende de su ficha eleveda.

Volviendo al entrenamiento, García Pimienta mantuvo una conversación con el argentino Lucas Ocampos que de quedarse en el Sevilla, si el mercado no marca otro destino para él, todo apunta que será el capitán del club de Nervión. Ambos han empezado con buena sintonía y saben qué caminos coger para funcionar juntos. El jugador compartía en sus RRSS fotografías del primer entrenamiento y asegura encontrarse igual de ilusionado que siempre.

Por último, esta semana se incorporaría tras sus vacaciones En-Nesyri, jugador que tiene que salir del Sevilla FC como operación de reestructuración económica para el conjunto. La liga turca se ha interesado por él, equipos como el Fenerbahce, dirigido por Mourinho, pero también lo ha hecho el fútbol árabe. Al-Qadsiah de Míchel está muy interesado en el jugador, aunque no ha presentado una oferta formal por su fichaje. El Sevilla FC respeta mucho la figura de En-Nesyri y cerrará su billete de destino allí donde el jugador quiera irse.

En suma, es una semana clave tanto para el futuro de Rafa Mir y En-Nesyri, pero también para las posibles llegadas al Sevilla FC de Lokonga, jugador del Arsenal, y quién sabe si finalmente se conseguirá cerrar un acuerdo con Peque Fernández (Delantero, Real Racing Club), nombre de un jugador que lleva resonando unas semanas por el Sánchez-Pizjuán.

?? Día 1?? de la pretemporada ?? pic.twitter.com/qo1mLuiiPC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 6, 2024





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado