Pellegrini, sobre una posible salida de Fekir: "Sería una pérdida muy importante para nosotros"

El Betis arrancará la temporada el domingoba las 14:00 en Vitoria ante el Alavés. Manuel Pellegrini ha dicho ante los medios que Sanabria y Víctor Ruiz no van a poder estar por problemas físicos, además de Juanmi, por sanción. La gran duda es Andrés Guardado, que terminó con molestias el partidillo disputado este jueves ante el filial y que hasta mañana no se sabrá si podrá entrar o no en la convocatoria. Si no viaja, William Carvalho ocuparía su puesto de titular.



Uno de los jugadores estrella de este equipo es Fekir. Según el diario AS, el Zenit tendría como objetivo el fichaje del mediapunta verdiblanco. En la comparecencia de prensa previa al encuentro ante el Alavés, el chileno ha sido cuestionado por esta situación. "Jugadores como Fekir lo van a querer muchos equipos. No sé si va a venir un equipo con dinero. Tiene un precio importante, no sé si un equipo vendrá con ese dinero. Sería una pérdida importante para nosotros. Espero que no se produzca". El francés es una de las dudas que tiene el entrenador de cara a la primera jornada porque ha entrenado menos con sus compañeros y porque llega de una concentración con la selección. Sin embargo, por su peso específico y su calidad, tiene muchas papeletas de ser titular. Pellegrini ya ha confirmado que va a entrar en la lista.

Además, el Betis ha sacado este mediodía la campaña de abonos para la temporada 20-21. Aquí está el spot: