Pellegrini no quiere distracciones: "El Elche es ahora más difícil que el Atlético"

Regresa LaLiga y con la victoria del Villarreal de por medio solo cabe un triunfo frente al Elche para seguir tirando del carro de una posible clasificación europea. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, explicaba este mediodía que "tenemos diez finales para tratar de mantener un cupo que depende exclusivamente de nosotros. Me parecería un gran error creer que los que vienen son los siguientes y el más difícil en estos momentos es Elche, mucho más difícil que el Atlético de Madrid, Athletic o Valencia, que ya los veremos en el momento que nos corresponda. Ahora es ir a la cancha del Elche, un equipo que viene subiendo. Después tenemos tres partidos en casa. Como he dicho siempre el partido más importante es el siguiente y vamos a tratar de jugarlo de la mejor manera posible".

El chileno se refirió también a este parón de dos semanas y a cómo le ha afectado al equipo: "Si el parón es negativo o no, no sacamos nada en discutirlo porque hay un espacio para las selecciones y los jugadores tienen que ir a jugar. Creo que en la medida de que los jugadores se reintegren con la conciencia en lo que se están jugando, cada club con una posibilidad o una opción distinta, los parones deberían ser normales como han sido durante las últimas temporadas. No hay mayores problemas. Hemos estado conversando con el plantel. Va a ser un partido absolutamente distinto. No hay que poner excusas, hay que centrarse en el próximo partido y ver qué equipo tiene su mejor racha de aquí al final de la temporada".

LISTA DE CONVOCADOS SIN GUARDADO

Por otro lado, el equipo verdiblanco ya ha facilitado una lista de convocados en la que la principal ausencia es la de Andrés Guardado. El mejicano ha regresado de sus partidos internacionales con problemas musculares que le impedirán jugar en el Martínez Valero. Esta es la lista completa:

Joel Robles, Claudio Bravo, Emerson, Montoya, Mandi, Víctor Ruiz, Bartra, Sidnei, Álex Moreno, Miranda, Guido Rodríguez, William Carvalho, Paul, Canales, Fekir, Joaquín, Aitor, Lainez, Tello, Rodri, Juanmi, Borja Iglesias y Loren.​