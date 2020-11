Pellegrini: “No hay ninguna posibilidad de traer a nadie en enero”

Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro del lunes ante el Eibar. El entrenador chileno ha hablado de muchísimos temas en una extensa comparecencia.

Bravo. “Al comienzo del partido ante el Athletic tuvo un problema en el aductor. Jugó con molestias y no le permitirá estar en los próximos partidos”

Goles recibidos. “Recibir goles en contra siempre es complicado. En Bilbao quedamos todos muy molestos, como ante Getafe. Hicimos una actuación muy falsa, pero hay que olvidarlo lo antes posible”.

Ánimos. “Al equipo lo veo bien anímicamente. El equipo y el cuerpo técnico tiene la experiencia para levantarlo. Tenemos que ser muy exigentes, pero hay que tener clara la realidad porque los últimos partidos fuera perdimos ante Atlético, Barcelona y Athletic. Ante el Eibar es muy importante para seguir cercanos a los puestos europeos”.

Imagen Pellegrini en Bilbao. “Estábamos todos cabreados. Desde el día siguiente conversamos para mejorar”

Eibar. “Va a ser un rival difícil. Va a ser una final, como todos los partidos. Tenemos que ser autocríticos”.

Ausencias. “No estaba Canales, Fekir y Mandi que son los más importantes del equipo. Pero no podemos relacionar la derrota de Bilbao con eso. Ni me escudo ni comparto la situación”.

Fichajes. “Hay una realidad económica. No hay ninguna posibilidad de traer a nadie en enero por el Fair Play financiero. La masa salarial es mucho más alta en estos momentos. El año pasado se gastaron 100 millones en reforzarlo y este año no se compró a nadie y no se puede reforzar”.

Fekir. “Ya entrenó normal con el plantel y va a estar disponible para el partido del lunes ante el Eibar”.

Plantilla. “No se compró a nadie, vinieron jugadores con el pase en la mano. Todos sabíamos que necesitábamos algún otro. La ilusión va a ser la misma, yo confío en el plantel”.