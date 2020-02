Un partido de sanción para Borja Iglesias

Borja Iglesias ha sido sancionado este miércoles por el Comité de Competición con un partido de suspensión, por “conductas contrarias al buen orden deportivo (Art. 122)”. En el club temían que la sanción pudiese ser aún mayor. De esta forma, el delantero sólo se perderá el partido contra el Mallorca del próximo viernes en el Villamarín. Borja Iglesias vio la roja directa ante el Leganés en una acción (empujó con dureza a un integrante del banquillo contrario) que pudo costarle hasta cuatro partidos de suspensión según la interpretación del código disciplinario de la RFEF.

La temporada sigue torcida para el delantero, la gran apuesta del Betis para esta temporada. El Betis invirtó casi 30 millones de euros en el atacante que aún no ha destapado la capacidad goleadora que ofreció la campaña pasada con el Epanyol. Con este castigo, se le abre el camino a Loren de cara al partido del viernes. Aún sorprende cómo el entrenador insiste en Borja cuando el nivel del canterano es muy superior. Ante el Mallorca, le tocará su turno. No hay mal que por bien no venga...