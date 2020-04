Palop para el coronavirus

Palop ha firmado una de sus mejores paradas de su carrera deportiva bloqueando el coronavirus. El ex guardameta del Sevilla FC confesó en las redes sociales que el coronavirus le atacó y tuvo que ser hospitalizado durante doce días. Palop ha querido darle las gracias a todos los que han estado con él en estos días en los que atravesó momentos complicados. Ahora ya se encuentra en casa y puede contar una desagradable historia.

UN RELATO EMOCIONANTE

Palop ha contado en Instagram los días tan duros que ha pasado. "He estado doce días ingresado por culpa del positivo en COVID-9. Desgraciadamente me infecté y tuve que ingresar en el hospital. Ahora ya puedo decir, después de incertidumbre y pasarlo mal, que he dado negativo y ya estoy en casa", ha contado. Asimismo, aprovechó para agradecerle a mucha gente el apoyo qu ele han dado en todo momento: "No voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me han prestado. Gracias a mi familia por estar ahí y hacerme sentir fuerte. Ahora 14 días de aislamiento y esperar que todo esto pase para darle un abrazo a mis familiares. Ánimo a toda la gente que está pasando por esto a que se mantenga con fuerzas para vencer y no se debiliten. Psicológicamente, se sale..."

UNA LEYENDA EN EL SEVILLA

El guardameta hizo historia defendiendo la camiseta del Sevilla. Fue una pieza fundamental en el Sevilla de Juande Ramos, ganando los títulos de Eindhoven (2006), Glasgow (2007), la Supercopa de Mónaco (2006), la Supercopa de España ante el Madrid (3-5), la Copa del Rey conquistada en la capital ante el Getafe (2007) y la Copa del Rey de 2010.