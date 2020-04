Palabra de Guardado: "Siempre, lo más fácil, es quitarle dinero al jugador"

El capitán del Real Betis Andrés Guardado siempre se ha caracterizado por llamar a las cosas por su nombre y no andarse por las ramas. Después de una semana muy movida en cuanto a lo económico y en la que la entidad verdiblanca ha llegado a un acuerdo con sus jugadores para que se rebajen un 15 por ciento de su sueldo ante la baja de ingresos del club, el jugador mejicano se mostraba algo frustado en una entrevista con los compañeros de la FOX en México cuando le preguntaban por el asunto: "Siempre es lo más fácil quitarle dinero al jugador y no meterse en una pelea con una marca o la taquilla del estadio. Lo voy a dejar hasta ahí, es algo muy delicado, no me quiero echar gente en contra. Creo que va en el modelo de negocio del fútbol, pero al final para el jugador es una situación muy compleja, porque somos trabajadores, pero también activos del club", explicaba el mediocampista que, bien es verdad, se refería mucho más a la situación general del fútbol que a lo ocurrido en el Betis. "La verdad es que fue una situación de común acuerdo entre directiva y jugadores. La directiva de acercó para decirnos cómo se está viviendo esta crisis de sanidad que hay en el mundo, y lo que repercute para la Liga y el club. Nos dijo los escenarios que había y se dio la negociación y ver lo mejor para todos para que se pudiera mantener una sana economía en este momento de crisis y no tocaran a los trabajadores que están detrás de nosotros", explicó.

"EL FÚTBOL VIVÍA EN UNA BURBUJA QUE NO ERA REAL"

El experimentado futbolista quiso hacer tambíen una reflexión general sobre todo lo que rodea al balompié en el mundo actual, dejando muy a las claras que habrá que replantearse ciertos asuntos una vez que vuelva la competición: "Esto es una llamada de atención para el mundo del fútbol. Hay que replantearse el modelo de negocio, aunque nadie se esperaba una situación así. Era difícil de prever. Los clubes tendrán que cambiar la forma de gastarse el dinero. Quizás el fútbol se vuelva ahora más terrenal porque vivía en una burbuja que no es lo real". Aquí puedes de disfrutar de la entrevista al completo de El Principito.